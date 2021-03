Gefallene Engel und Corona-Verlierer sind die neuen Favoriten der Anleger. Die Märkte setzen auf einen starken Aufschwung in den USA und eine Reflation der Wirtschaft. Zykliker und konjunktursensible Werte stehen daher heute auf der Kaufliste. Mit von der Partie sind auch Finanzwerte. Die Deutsche Bank hat sich daher an die DAX-Spitze geschoben.Gerade für Banktitel stehen auch die steigenden Anleiherenditen in den USA im Fokus. Der Zins der 10-jährigen Staatspapiere liegt aktuell bei rund 1,60 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...