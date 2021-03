Der Online-Sportwettenanbieter bet-at-home.com AG (ISIN: DE000A0DNAY5) will seinen Aktionären für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende in Höhe von 2,50 Euro je Aktie ausbezahlen, wie am Montag berichtet wurde. Im letzten Jahr lag die Dividende bei 2,00 Euro. Damit wird die Dividende um 25 Prozent erhöht. Die Hauptversammlung findet am 18. Mai 2021 statt. Der Brutto-Wett- und Gamingertrag lag im Geschäftsjahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...