Für 2022 erwartet ein Analyst das erste Mixed-Reality-Headset - später eine Brille und sogar AR-Kontaktlinsen. Er lag in der Vergangenheit häufig richtig. Drei Phasen identifiziert der als "Apple-Orakel" bekannte Technik-Analyst Ming-Chi Kuo in der Markteinführung von Apple-Geräten für Virtual Reality (VR) beziehungsweise Augmented Reality (AR). Erlebnisse in beiden Formen soll der "Helm" bieten, den Kuo bis 2022 auf den Markt kommen sieht. Nach dem Headset bringt Apple angeblich eine reine AR-Brille raus. In zehn Jahren könnte es AR-Kontaktlinsen...

