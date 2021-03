Der Pharmakonzern Roche stoppt die Behandlung einer bestimmten Form von Blasenkrebs mit dem Immuntherapeutikum Tecentriq. Diese Entscheidung sei in Absprache mit der US-Zulassungsbehörde FDA im Rahmen einer branchenweiten Überprüfung von beschleunigten Zulassungen mit Bestätigungsstudien getroffen worden, teilte Roche am Montag mit. Dabei gehe es um Studien, die ihre Ziele am Ende nicht erreicht haben und noch keine regulären Zulassungen erhalten haben.Konkret geht es dabei um den Einsatz von Tecentriq ...

