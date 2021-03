Die Aktionäre des schwedischen Herstellers von Brennstoffzellen müssen heute zum Start der Woche ein dickes Minus an der Börse hinnehmen. Die Aktie befindet sich nun seit kurzer Zeit im freien Fall nach unten. Was können wir nun von PowerCell in der nächsten Zeit erwarten?

Anmerkung der Redaktion: Die Wasserstoff-Aktien brechen aktuell alle Rekorde. Lesen Sie jetzt in unserem aktuellen Sonderreport, warum besonders Unternehmen wie PowerCell große Gewinnchancen eröffnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...