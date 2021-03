Moody's Analytics hat die Auszeichnung IFRS 9 Solution Provider of the Year (Lösungsanbieter des Jahres nach IFRS 9) bei den Insurance Asset Risk Awards von 2021 erhalten. Diese ist die jüngste Anerkennung für seine Fähigkeiten in diesem Bereich, nachdem es die Auszeichnungen IFRS 9 Enterprise Solution of the Year (Unternehmenslösung des Jahres nach IFRS 9) und IFRS 9 ECL Modelling Solution of the Year (ECL-Modellierungslösung des Jahres nach IFRS 9) bei den Risk Technology Awards im vergangenen Jahr gewonnen hat.

Das Herzstück unseres Angebots für Versicherer ist unsere Lösung ImpairmentStudio für IFRS 9, eine Cloud-basierte Plattform, die unsere preisgekrönten Wirtschaftsszenarien, Daten, Modelle und Unternehmenssoftware zusammenbringt. Finanzinstitutionen setzen sie ein, um die Wertminderungsberechnungen zu automatisieren, die der Rechnungslegungsstandard IFRS 9 vorschreibt.

Für Versicherer bedeuten diese Anorderungen der Finanzberichterstattung, dass sie viel mehr granularere Daten benötigen, als bislang erforderlich waren. Das Angebot von Moody's Analytics hilft ihnen, einen Zugang zu diesen zu erhalten und alle erforderlichen Daten zu nutzen, während sie gleichzeitig ihre erwarteten Kreditverluste verwalten und überwachen können.

"Das letzte Jahr hat uns gezeigt, wie schnell sich erwartete Kreditverluste unter dem IFRS 9 verändern können", sagte Eric Ebel, Managing Director bei Moody's Analytics. "Bei dieser anhaltenden wirtschaftlichen Unsicherheit setzen unsere Kunden auf unsere Minderungs-Tools und glaubwürdige Prognosen um dem neuen Standard zu entsprechen und ihre Prozesse der Entscheidungsfindung zu verstärken. Wir sind stolz darauf, erneut für die Stärke unseres IFRS-9-Angebots gewürdigt zu werden."

Über Moody's Analytics

Moody's Analytics unterstützt die schnellere und bessere Entscheidungsfindung führender Unternehmen mit Tools für Financial Intelligence und Analysen. Unsere tiefgreifende Expertise in Sachen Risiko, umfassenden Informationsressourcen und innovative Technologieanwendung sind unseren Kunden behilflich, sich in einem im Wandel befindlichen Markt souverän zu behaupten. Unsere branchenführenden und preisgekrönten Lösungen mit Recherchen, Daten, Software und Beratungsdiensten sind weithin dafür bekannt, ein nahtloses Kundenerlebnis zu gewährleisten. Mit unserem Engagement für Qualität, aufgeschlossenen Ansatz und Fokus auf die Erfüllung der Kundenanforderungen sind wir ein zuverlässiger Partner von Tausenden von Organisationen in der ganzen Welt. Weitere Informationen über Moody's Analytics erhalten Sie auf unserer Website oder nehmen Sie auf Twitter und LinkedIn Verbindung mit uns auf.

Moody's Analytics, Inc. ist eine Tochtergesellschaft der Moody's Corporation (NYSE: MCO), die für 2020 Umsatzerlöse in Höhe von 5,4 Milliarden US-Dollar berichtete, weltweit rund 11.400 Mitarbeiter beschäftigt und in mehr als 40 Ländern präsent ist.

