Die Sektorrotation in Folge steigender Anleihezinsen macht sich sehr stark bei den Versicherer-Aktien bemerkbar. Unternehmen wie die Allianz, Munich Re oder andere europäische Player zählen in den letzten Wochen zu den Outperformern am Aktienmarkt. Der Münchner Versicherer Allianz reiht sich auch am Montag bei den Top-Gewinnern im DAX ein und liefert das nächste wichtige Kaufsignal.Trading-orientierte Anleger bietet sich eine gute Chance mit einem Faktor-Zertifikat von Morgan Stanley. Alle Einzelheiten ...

