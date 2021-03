NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für United Internet von 28,70 auf 34,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit der National-Roaming-Vereinbarung der United-Tochter 1&1 Drillisch mit Telefonica Deutschland sei nahezu sicher, dass 1&1 ein eigenes Mobilfunknetz aufbauen werde, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Montag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel für die Aktie der Muttergesellschaft werde zusätzlich vom verbesserten Wachstumsprofil des gut funktionierenden Firmen-Webhosting-Geschäfts gestützt./edh/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2021 / 19:33 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2021 / 19:33 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005089031

