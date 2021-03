Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Seit dem am 3. März vollzogenen Wendepunkt befindet sich der ITRAXX Senior Financials in einer temporären Aufwärtsbewegung, so die Analysten der Helaba.Auch am Freitag sei es weiter nach oben gegangen, wodurch der vielbeachtete 55-Tagedurchschnitt wieder übersprungen worden sei. Insgesamt bleibe festzuhalten, dass die erhöhte Volatilität wohl anhalten werde. Zumal sich die Risikoaversion angesichts der zuletzt steigenden Zinsen wieder auf dem Vormarsch befinde. Eine damit einhergehende Spread-Ausweitung sollte durchaus in Kalkül gezogen werden. Seitens des Primärmarktes sei es am Freitag ruhig geblieben. Immerhin hätten im Wochenverlauf einige, erfolgreiche Platzierungen beobachtet werden können. ...

