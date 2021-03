Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Neuemissionstätigkeit am Covered Bond-Markt ist äußerst dünn, so die Analysten der DekaBank.Schon der Januar habe arg enttäuscht, doch im Februar seien Bonds im Nominal von lediglich 2 Mrd. EUR auf den frei handelbaren Markt begeben worden. Weitere 10 Mrd. EUR hätten die Banken aufgelegt, um sie im Eigenbestand für Refinanzierungszwecke bei der EZB zu behalten. Dementsprechend gering geblieben sei die Umsatztätigkeit im Sekundärmarkt und auch die EZB habe in diesem Umfeld ihrem Covered Bond-Depot nur geringe Beträge hinzufügen können. Der zwischenzeitlich recht kräftige Anstieg von Bund- und Swaprenditen habe kurzzeitig auch bei Covered Bonds zu verstärkten Abgaben geführt, doch seien hier die gestiegenen absoluten Renditen sehr bald zum Wiedereinstieg genutzt worden. Die Risikoaufschläge seien daher unverändert niedrig geblieben. Weiterhin sehr groß sei die Zeichnungsbereitschaft der Investoren bei den SURE-Bonds, sodass die EU ihr Programm weiterhin problemlos finanzieren könne. (Ausgabe März 2021) (08.03.2021/alc/a/a) ...

