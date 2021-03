LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Astrazeneca von 9000 auf 10000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Emily Field erkor die Papiere des Pharmakonzerns in einer am Montag vorliegenden Studie zudem zu einem ihrer Branchenfavoriten. Nur ein Jahr nach Entschlüsselung des Gencodes des Corona-Virus seien im Zuge einer der größten medizinischen Errungenschaften mehrere sichere und wirksame Impfstoffe weltweit im Einsatz, so die Expertin. Sie geht davon aus, dass die weiteren Impfmaßnahmen zu einer Neubewertung von Astrazeneca führen./ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2021 / 18:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2021 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0009895292

