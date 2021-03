Köln (ots) - "ntv art" bietet in Kooperation mit Geuer und Geuer Art besondere Grafiken und auch exklusive Unikate international renommierter Künstler.Die Mediengruppe RTL startet unter der Marke "ntv art" ab sofort monatlich erscheinende Kunst-Highlights. In Zusammenarbeit mit Geuer und Geuer Art aus Düsseldorf können Kunstinteressierte bei https://shop.geuer-geuer-art.de/ntv-art-editions jeden Monat Unikate und seltene, bereits vergriffene Grafiken von international bedeutenden Künstlern erwerben."Gerne möchten wir den Kunstinteressenten die Möglichkeit bieten, besondere, seltene Kunstwerke, die es regulär gar nicht mehr zu kaufen gibt, monatlich anzubieten. Dabei handelt es sich um Schätze und Raritäten aus unserer Sammlung sowie aus dem Bestand vieler internationaler Künstler, mit denen wir zusammenarbeiten", sagt Dirk Geuer zur Auswahl der Werke. "Neben Grafiken können das auch Skulpturen oder auch Unikate sein. Es lohnt sich also, jeden Monat einen Blick auf unsere ntv art Kunsthighlights zu haben."Den Auftakt für den Monat März bilden verschiedene Werke von Günther Uecker, darunter auch einige seiner berühmten Prägedrucke. Der 90-Jährige zählt zu den renommiertesten deutschen Künstlern weltweit. Günther Uecker hat sich mit seinen Werken gegen soziale Missstände sowie Ungerechtigkeit und Unterdrückung stark gemacht. Mit seinem Werk Long Walk to Freedom, das ntv art in Kooperation mit Geuer & Geuer Art als eines der Kunsthighlights des Monats März neben weiteren Werken des Künstlers präsentiert, setzte Uecker dem afrikanischen Freiheitskämpfer Nelson Mandela 2018 ein künstlerisch wertvolles Denkmal.Im April geht es weiter mit dem Künstler Gottfried Helnwein. Anlässlich seiner großen Ausstellung im Ludwig Museum Koblenz wird ntv art exklusive Werke des österreichisch-irischen Künstlers präsentieren. Zum Start einer großen gemeinsamen Ausstellung des US-amerikanischen Künstlers Julian Schnabel und dem Kunst-Rebell Jiri Dokoupil im Osthaus Museum Hagen veröffentlicht ntv art im Mai neue erhältliche Werke der beiden Maler. Im Juni folgen Werke von Heinz Mack, der in diesem Jahr seinen 90. Geburtstag feiert und vom Kunstpalast Düsseldorf mit einer Retrospektive gewürdigt wird.In den Sommermonaten erscheinen begleitend zur Sylt Art Fair weitere exklusive Werke bekannter internationaler Künstler, während das Spätjahr ganz im Zeichen des Kunstherbst mit exklusiven ntv art Kunsteditionen stehen wird.Pressekontakt:Thomas BodemerUnternehmenskommunikation Mediengruppe RTL DeutschlandTelefon: +49 221-45 67 4314thomas.bodemer@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/4857861