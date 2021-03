Gerade in städtischen Gebieten gestaltet sich der Lebensmittel-Anbau oftmals schwierig. Infarm bietet dafür smarte Lösungen und erhält eine wichtige Finanzspritze. Schon einmal etwas von vertikaler Landwirtschaft gehört? Vertikale Landwirtschaft ist eine Zukunftstechnologie, die die klassische Landwirtschaft in urbane Ballungsgebiete bringt. Sie soll eine tragfähige landwirtschaftliche Produktion von pflanzlichen und tierischen Erzeugnisse ermöglichen. Dafür werden in sogenannten Farmscrapers auf Hydrokulturen basierend ganzjährig Früchte, Gemüse oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...