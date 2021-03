Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit dem überraschend kräftigen Anstieg der Renditen von Bundesanleihen und vor allem US-Treasuries nahm an den Kreditmärkten die Sorge zu, dass auch die Risikoaufschläge eine spürbare Ausweitung erfahren könnten, so die Analysten der DekaBank.Denn gleichzeitig seien die Aktienmärkte unter verstärkten Abgabedruck geraten und die Volatilitäten seien spürbar gestiegen. In der Folge sei es zu größeren Verkäufen im ETF-Bereich gekommen, insbesondere bei High Yield-Produkten. Bisher seien jedoch alle Spread-Anstiege schnell wieder eingefangen worden. Auch in den USA, wo der Zinsanstieg deutlich weiter gelaufen sei, hätten sich die Spreads von Kreditprodukten nur geringfügig ausgeweitet. Hilfreich gewesen sei dabei auch die überraschend gute Quartalsberichtssaison, die deutlich besser als befürchtete Ergebnisse erbracht habe. (Ausgabe März 2021) (08.03.2021/alc/a/a) ...

