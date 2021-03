Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Media and Games Invest plc ("MGI" oder das "Unternehmen") (ISIN MT0000580101/ WKN A1JGT0; Ticker: M8G; Nasdaq First North Premier Wachstumsmarkt und Skalensegment Frankfurt Stock Exchange) kann den erfolgreichen Start von Trove in Südkorea in Zusammenarbeit mit ihrem Publishing-Partner Aprogen Games bekannt geben, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...