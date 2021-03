Die Investition in einen Kassensystemanbieter für die Gastronomie (und Bäckereien) wie Vectron Systems erscheint eines angesichts eines nun schon mehr als vier Monate andauernden Lockdowns doch sehr verwegen. Der reine Blick auf Inzidenz-Zahlen dürfte aber schon absehbar der Vergangenheit angehören - die Weltgesundheitsorganisation (WHO) prognostiziert ein Ende der Pandemie für 2022. Die Zukunft von neun bis zehn Monaten wird bereits jetzt an der Börse gehandelt. Hoffnung für die Vectron-Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...