Der US-Mischkonzern General Electric zählte in den vergangenen Wochen zu den gefragtesten Werten an der Börse. Die Hoffnung auf ein Ende der Corona-Pandemie und damit neuer Schwung für das wichtige Luftfahrtgeschäft treiben die Aktie an. Nun könnte GE einen milliardenschweren Deal einfädeln.GE will laut Bloomberg sein Jet-Leasinggeschäft Gecas Insidern zufolge mit dem irischen Konkurrenten AerCap zusammenlegen. Durch den Deal könnten zwei der weltgrößten Flugzeugfinanzierer gemeinsame Sache machen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...