London (www.fondscheck.de) - Janus Henderson Group plc (NYSE: JHG, ASX: JHG) ernennt Andrew Morrison zum Global Head of Client Experience, so Janus Henderson Investors in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Morrison wird am Standort London tätig sein und an John Groneman, Global Distribution Chief Operating Officer, berichten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...