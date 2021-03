Köln (ots) - Die gerade gestarteten Dreharbeiten für den neuen "Tatort" aus Köln finden zum Großteil auf dem Rhein statt: Auf dem Ausflugsschiff "Agrippina" droht ein Mann damit, sich an Bord in die Luft zu sprengen, wenn Kommissar Freddy Schenk (Dietmar Bär) seine Forderungen nicht erfüllt. Kommissar Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) entschließt sich zu einem riskanten Schritt. Das Buch für den Tatort "Hubertys Rache" stammt von Eva Zahn und Volker A. Zahn. Regie führt Marcus Weiler, Sten Mende übernimmt die Bildgestaltung.Die Story:Max Ballauf und Freddy Schenk sind am frühen Morgen am Rheinufer im Einsatz. Hier wurde die Leiche eines Mannes angespült. Er war Mechaniker an Bord eines Ausflugsschiffes und offenbar kurz vor seinem Tod in eine Schlägerei verwickelt. Als sich Hauptkommissar Schenk mit dem Kapitän der "Agrippina" in Verbindung setzt, erfährt der Fall eine dramatische Wendung: An Bord des Schiffes, das gerade abgelegt hat, ist Daniel Huberty (Stephan Kampwirth), ein ehemaliger Gymnasiallehrer, der jetzt droht: "Ich werde das Schiff in die Luft sprengen, wenn Sie meinen Forderungen nicht nachkommen." Er verlangt Gerechtigkeit. Die habe es nämlich in dem Gerichtsprozess nicht gegeben, als er wegen einer Liaison mit einer minderjährigen Schülerin von der Oberstaatsanwältin Poulsen (Christina Große) zu einer Haftstrafe verurteilt wurde. Jetzt will er die Personen an Bord haben, die ihn damals vermeintlich unfair behandelten. Das Ultimatum läuft...Wieder mit dabei sind Joe Bausch als Gerichtsmediziner Dr. Roth, Roland Riebeling als Kommissar Norbert Jütte und Tinka Fürst als Kriminaltechnikerin Natalie Förster. In weiteren Rollen zu sehen sind Renan Demirkan, Hannes Hellmann, Anna Bachmann, Mathilde Bundschuh, Guido Renner u.v.a.Der Tatort "Hubertys Rache" ist eine Produktion der Bavaria Fiction GmbH, Niederlassung Köln (Produzent Jan Kruse) im Auftrag des WDR (Redaktion Götz Bolten). Die Dreharbeiten laufen noch bis 25. März. Der Sendetermin in 2022 steht noch nicht fest.Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100kommunikation@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4858120