Das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac tüftelt mit der rheinland-pfälzischen Tesla-Tochter Grohmann an einem Medikamentendrucker für mRNA-Wirkstoffe, der auch in Arztpraxen eingesetzt werden könnte. Arztpraxen und Apotheken sind die Zielgruppe des neuen mRNA-Druckers aus der gemeinsamen Entwicklung von Curevac und Tesla Grohmann. Dabei ist die Bezeichnung "Drucker" nicht ganz treffend, denn im Grunde handelt es sich um ein mobiles Pharmalabor, das eher den Farbmischsystemen aus dem Baumarkt ähnelt als einem Drucker. RNA-Mikrofabrik so groß wie ein Auto Tesla-Chef Elon Musk bezeichnet die ...

