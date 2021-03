Innerhalb kürzester wurden viele Tech-Werte und Titel aus dem Bereich der Elektroauto-Branche prozentual zweistellig in den Boden gerammt. Die Aktie des Elektroauto-Pioniers Tesla ist am Freitag zeitweise um 13 Prozent gefallen. Nio und Xpeng litten ebenfalls stark. BYD wird zum Wochenbeginn an der Heimatbörse in Hongkong weiter durchgereicht...Und dass, nachdem die BYD-Aktie in den Tagen zuvor bereits ordentlich "auf die Mütze" bekommen hat.Der chinesische Automarkt hat im Februar auch wegen des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...