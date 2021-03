Lapp Mobility, ein Spezialist für Ladekabel mit Sitz in Stuttgart, hat ein hausinternes Entwicklungslabor mit einem umfassenden Mess -und Prüfportfolio eröffnet. Zur Realisierung der Anlage hat das Unternehmen eine Investitionssumme in sechsstelliger Höhe in die Hand genommen. Bei Lapp Mobility handelt es sich um eine Tochter der Lapp-Gruppe, einem auf Kabel-und Verbindungstechnologien spezialisierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...