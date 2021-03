Pressemitteilung der Quant.Capital GmbH & Co. KG:

Geschwindigkeit der IT als Erfolgsfaktor: Sekunden sind die neuen MinutenDaten zu verarbeiten ist in vielen Branchen zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor geworden. Dabei geht es oft vor allem um die Bewältigung der Datenmengen. In der Finanzbranche mit ihrer gelebten Hektik der Kurse geht es um mehr: Masse und Geschwindigkeit müssen in der Informationsverarbeitung zusammenkommen. "Diese Kombination ist für viele Bereiche in Zukunft der treibende Erfolgsfaktor", sagt Dr. Dieter Falke, Geschäftsführer der Quant.Capital GmbH & Co. KG (QCKG).Das gilt zum einen beim quantitativen Research: "Hier müssen immense Mengen an Kurs- und Unternehmensdaten analysiert werden", sagt Falke. "Je schneller, desto ...

