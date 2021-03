Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv An der Wall Street deutet heute vieles auf einen Fehlstart in die neue Handelswoche hin. Und das obwohl der Senat das 1,9 Billionen US-Dollar schwere Konjunkturpaket bewilligt hat. Besonders unter Druck steht wieder einmal der Technologieindex Nasdaq. Bei den Einzelthemen geht es heute um die zehnjährigen Anleihen, T-Mobile US, Disney, Mastercard, Visa, Sea Limited, GameStop, ShotSpotter und Axon Enterprise. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.