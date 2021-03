Zum Start in die neue Woche geht es an der deutschen Börse bergauf: Der Leitindex DAX erreichte gar ein neues Allzeithoch.Der DAX legte in der Spitze bis auf 14.270,08 Punkte zu und überstieg somit sein bisheriges Rekordhoch von 14.197,49 Punkten, welches er erst an 3. März erreicht hatte. Aktuell gewinnt das Börsenbarometer noch 2,33 Prozent auf 14.245,08 Einheiten.Nach dem überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht war den wichtigsten US-Indizes am Freitag eine deutliche Erholung ...

