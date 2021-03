Berlin (www.fondscheck.de) - Die 61 Fonds verwalten zusammen rund 53 Mrd. Euro, die weltweit in Unternehmen der Gesundheitsbranche investiert sind, so die Experten von Scope Analysis.Scope vergebe aktuell 12 Top-Ratings - eines davon an den mit mehr als 10 Mrd. Euro größten Fonds dieser Vergleichsgruppe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...