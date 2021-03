Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Am 10. März 2021 tritt die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) in Kraft, so die La Française Asset Management GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Diese Verordnung, die für den Vertrieb von Fonds in der Europäischen Union gilt, legt die Verpflichtungen hinsichtlich der Veröffentlichung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzsektor fest. Sie soll mehr Transparenz und eine Vergleichsgrundlage für Endanleger schaffen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...