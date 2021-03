Die abgelaufene Handelswoche war von steigender Unsicherheit über die Zinsentwicklung geprägt, was sich deutlich negativ auf die Edelmetalle auswirkte. Das Themendepot Edelmetalle konnte sich gleichwohl weiter gut entwickeln, was insbesondere an den guten Geschäftszahlen der Platin-Minenaktien und dem Performancebeitrag des stärkeren US-Dollar bei gleichzeitig schwächerem Schweizer Franken lag.Der US-Dollar legte in der Berichtswoche gegen den Euro 1,34 % zu, während der Schweizer Franken 1,2 % abgab. Die Cross-Rate des Franken gegen den US-Dollar führte zu einem Wochenverlust des Franken gegen den US-Dollar von 3,03 %, was 87 % der Performancedifferenz zwischen der Entwicklung des Depots in Euro und in Schweizer Franken erklärt. Der südafrikanische Rand schwächte sich schließlich gegen den Euro um 0,36 % ab.

