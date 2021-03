Seit Beginn der heutigen Sitzung beobachten wir eine positive Stimmung am Aktienmarkt, die sich damit erklären lässt, dass der US-Senat ein 1,9 Billionen schweres Konjunkturpaket verabschiedet hat. Nach dem Start der US-Sitzung verstärkte sich die Aufwärtsbewegung, was auch bei anderen Aktienindizes weltweit zu beobachten ist. Der deutsche Leitindex (DE30) brach über die wichtige Widerstandszone bei 14.150 Punkten aus und erreichte ein neues Allzeithoch. Betrachtet man den Tageschart, so könnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...