Der DAX hat es geschafft. Am Montag klettert der deutsche Leitindex auf ein neues Rekordhoch und notiert inzwischen sogar über der 14.300-Punkte-Marke. Nach dem starken US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag und Fortschritten beim Konjunkturpaket in den USA scheint die Angst vor steigenden Zinsen wie weggeblasen.Sowohl die zuletzt stark gebeutelten Tech-Aktien als auch die Zykliker und Old-Economy-Werte, die in der vergangenen Woche bereits stark performt haben, können zu Wochenbeginn deutlich zulegen.

