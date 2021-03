Bonn (ots) - Politiker als Krisengewinnler? CDU und CSU bemühen sich in der Maskenaffäre um die Bundestagsabgeordneten Nüßlein und Löbel um Schadensbegrenzung, doch mit Rücktritten allein ist es wohl nicht getan: Nebentätigkeiten, Interessenkonflikte und Selbstbedienungsmentalität gibt es in der Politik immer wieder - auch bei anderen Parteien.Liegt der Fehler im System? Fehlt es an Unrechtsbewusstsein? Schafft ein Lobbyregister mehr Transparenz?Anke Plättner diskutiert mit:Dennis Radtke, CDU, Mitglied Landesvorstand NRWAnja Maier, Berlin-Korrespondentin WeserkurierKarl Jurka, freier LobbyistKlaus-Peter Schmidt-Deguelle, KommunikationsberaterPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4858475