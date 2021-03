AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die niederländische Großbank ING will aus dem österreichischen Privatkundengeschäft aussteigen. Die Optionen für den Bereich würden mit dem Ziel eines Marktausstiegs bis Ende 2021 überprüft, teilte die Bank am Montagnachmittag mit. Der Fokus liege eher auf Märkten, in denen bessere Größenvorteile erzielt werden könnten. Nicht betroffen ist das Geschäft mit großen Firmenkunden. Die ING ist den Angaben zufolge seit 2003 im österreichischen Privatkundengeschäft aktiv. Im Vergleich zum wichtigen deutschen Markt macht dieses Geschäft nur einen Bruchteil aus./mis/nas