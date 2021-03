Der Deutsche Rohstoff AG-Konzern (ISIN: DE000A0XYG76) hat im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz in Höhe von 38,7 Mio. Euro (Prognose 37 bis 40 Millionen. Euro; Vorjahr: 41,2 Mio. EUR), ein Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) in Höhe von 23,9 Millionen Euro (Prognose 23 bis 26 Mio. Euro; Vorjahr: 22,7 Mio. EUR) sowie einen Konzernverlust in Höhe von 16,2 Mio. Euro (Prognose: Konzernverlust 15 bis 18 Mio. EUR; Vorjahr: Konzerngewinn 0,2 Mio. EUR) erzielt. Umsatz, EBITDA und Konzernergebnis lagen damit im Rahmen der im November veröffentlichten, erhöhten Prognose (vgl. Meldung vom ...

