PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben am Montag mehrheitlich höher geschlossen. Unterstützend werteten Marktbeobachter zum Wochenauftakt eine starke Stimmung an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street.

In Budapest legte der Bux um 0,63 Prozent auf 43 540,36 Punkte zu. Die Analysten von Raiffeisen Research bekräftigten ihre Kaufempfehlung für die Titel von MTelekom und revidierten ihr Kursziel nach oben. Die Aktien gewannen 0,7 Prozent. Unter den weiteren ungarischen Schwergewichten zogen die Papiere des Ölkonzerns MOL um drei Prozent an.

Höher präsentierte sich auch der Aktienmarkt in Warschau. Der polnische Wig-20 stieg um 1,32 Prozent auf 1965,25 Punkte. Der breiter gefasste Wig legte um 1,19 Prozent auf 58 332,29 Punkte zu. Unter den meistgehandelten Aktien gewannen die Anteilsscheine des führenden polnischen Ölunternehmen PKN Orlen 4,6 Prozent. Die Titel des Kupferunternehmens KGHM verteuerten sich um 1,4 Prozent. Die Aktionäre der PKO Bank verbuchten einen Zuwachs von 2,4 Prozent.

Der tschechische Aktienindex PX gab hingegen um 0,24 Prozent auf 1065,05 Punkte nach. In Prag belasteten vor allem die klaren Kursverluste von Avast. Die Titel des Herstellers von Antiviren-Software rutschten um 3,4 Prozent ab.

In Moskau wurde feiertagsbedingt nicht gehandelt./ste/sto/APA/ajx/mis

HU0000073507, PL9999999987, RU000A0JPEB3, XC0009698371, PL9999999375