Seit dem Jahresbeginn ist es weltweit bei vielen Technologiewerten zu einem massiven Abverkauf gekommen. Hiervon war auch der Anteilschein des chinesischen Konzerns Xiaomi (ISIN: KYG9830T1067; A2JNY), der hauptsächlich an der Börse in Hong Kong gehandelt wird, massiv betroffen. Markierte der Titel am 5. Januar 2020 im Intraday-Handel bei 35,90 HKD noch ein Allzeithoch, so fiel er bis heute auf 22,35 HKD zurück, was einem stattlichen Minus von 38 % entspricht. Im Gegensatz zu vielen anderen stark gestiegenen Papieren, die wegen ihrer hohen Bewertung zu Recht abgestraft wurden, bietet die Xiaomi-Aktie aber nun ein massives Reboundpotenzial.Denn im Gegensatz zu vielen anderen abgestürzten Highflyern verfügt Xiaomi über besonders gute Geschäftsaussichten bei einer mittlerweile angemessenen Bewertung. Demnach dürfte das Unternehmen, das bislang seine Bilanzen für 2020 noch nicht veröffentlicht hat, im vergangenen Jahr einen stattlichen Umsatzanstieg von rund 21 % verbucht haben, wobei die Nettogewinne gemäß der jüngsten Marktschätzungen sogar um 32 % gestiegen sein könnten. Zudem bleiben die Aussichten für die laufende Zwölfmonatsperiode unverändert stark, da Xiaomi mit vielen neuen Produkten immer mehr Zuspruch bei den Konsumenten gewinnt.

Den vollständigen Artikel lesen ...