DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bundestagsabgeordneter Nüßlein aus CSU ausgetreten

Der im Zusammenhang mit Maskengeschäften unter Korruptionsverdacht stehende Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein ist aus der CSU ausgetreten. CSU-Generalsekretär Markus Blume sagte am Montag in München, das Präsidium der Christsozialen "nimmt die Entscheidung zur Kenntnis, seine Mitgliedschaft in der CSU zu beenden". Blume forderte von Nüßlein, auch sein Bundestagsmandat niederzulegen und Wiedergutmachung zu betreiben.

EU-Bankenaufsicht wird Opfer von Sicherheitslücke bei Microsofts Exchange

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) in Paris ist Opfer der Sicherheitslücke in Microsofts E-Mail-Dienst Exchange geworden. Als "Vorsichtsmaßnahme" seien die Systeme abgeschaltet worden, erklärte die EBA. Ob womöglich Daten abflossen, ist demnach noch unklar. Bislang gebe es keine Hinweise darauf, erklärte die Behörde am Montag. Eine Untersuchung wurde eingeleitet.

Wochenbericht EZB-Anleihekäufe - PEPP-Käufe steigen nicht

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihre Anleihekäufe in der vergangenen Woche entgegen den Erwartungen nicht hochgefahren. Viele Analysten hatten erwartet, dass sie auf den Anstieg der langfristigen risikofreien Zinssätze, wie Staatsanleiherenditen und Overnight Index Swap Rates, mit höheren Käufen reagieren würde, um den Märkten zu signalisieren, dass sie eine Eintrübung der Finanzierungsbedingungen nicht zulassen würde.

EZB: Fälligkeiten verhindern höhere PEPP-Nettokäufe

Das mit knapp 12 Milliarden Euro erneut niedrige Nettokaufvolumen im Rahmen des Pandemiekaufprogramms PEPP in der vergangenen Woche ist nach Aussagen der Europäischen Zentralbank (EZB) auf ein hohes Volumen von Fälligkeiten zurückzuführen. Ein EZB-Sprecher sagte, die Nettokäufe seien von saisonalen Faktoren, besonders von hohen Fälligkeiten beeinflusst gewesen. "Zuletzt gab es hohe Fälligkeit, dadurch verzögert sich der Anstieg der Anleihebestände", sagte der Sprecher.

Yellen erwartet 2022 Rückkehr zu Vollbeschäftigung in den USA

Mit dem 1,9 Billionen Dollar schweren Konjunkturpaket sollte nach Einschätzung von US-Finanzministerin Janet Yellen schon im nächsten Jahr eine Rückkehr zu Vollbeschäftigung möglich sein. "Wir erwarten, dass die Mittel hier wirklich eine sehr starke wirtschaftliche Erholung einleiten werden", sagte Yellen in einem Interview mit dem US-Fernsehsender MSNBC. "Wenn alles gut läuft, gehe ich davon aus, dass unsere Wirtschaft die Vollbeschäftigung, die wir vor der Pandemie hatten, im nächsten Jahr wieder erreicht."

Weltweit jedes dritte Reiseziel für Touristen geschlossen

Die Zunahme von Corona-Infektionen aufgrund von Virusmutationen hat den weltweiten Tourismus wieder stärker zum Erliegen gebracht. Wie die in Madrid ansässige Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen (UNWTO) mitteilte, hatte Anfang Februar fast jedes dritte Reiseland (32 Prozent) seine Grenzen für internationale Touristen vollständig geschlossen. Anfang Februar traf dies demnach auf 69 von 217 Reisezielen zu - davon 30 in Asien und im Pazifik, 15 in Europa und elf in Afrika.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Conference Board Index für Beschäftigungstrend Jan revidiert auf 99,69 von 99,27

US/Lagerbestände Großhandel Jan +1,3% (PROG: +0,9%)

