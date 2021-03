Die Aktie von Walt Disney startet am Montag mit einem Kurssprung um mehr als fünf Prozent in die neue Woche. Damit ist sie nicht nur der Top-Gewinner im ohnehin starken US-Leitindex Dow Jones, sondern markiert auch ein neues Allzeithoch. Grund dafür ist aber nicht nur der freundliche Gesamtmarkt. Bereits am Freitag haben die Gesundheitsbehörden im US-Bundesstaat Kalifornien weitreichende Lockerungen der Corona-Auflagen in Aussicht gestellt. Grund dafür sind rückläufige Infektionszahlen und Fortschritte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...