Erst schob sich der DAX heute bis zum Nachmittag noch langsam nach oben. Dann aber, kurz vor Handelsbeginn an der Wall Street, ging auf einmal alles ganz schnell. Innerhalb von einer Stunde legte der DAX mehr als 200 Punkte zu und wies zum Handelsschluss ein Plus von 460 Punkten bzw. 3,31 % und einen Stand von 14.381 Punkte auf.Damit hat der Deutsche Aktienindex zu Wochenbeginn seine seit dem 08.01.2021 laufende Konsolidierung erst einmal beendet. Die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Korrektur auf dem aktuellen Kursniveau ist damit ebenfalls deutlich geringer geworden.An der Wall Street legt der Dow Jones Industrial aktuell 1,81 % auf 32.062 Punkte zu, der Nasdaq allerdings steht 1,2 % im Minus bei 12.515 Punkten. Einziger Wert im Dow Jones, der aktuell im Minus liegt ist Apple (US0378331005) mit einem Verlust von 2,68 % auf 118,16 Dollar. Seitdem die Aktie ihren seit dem Corona-Crash im März 2020 laufenden mittelfristigen Aufwärtstrend Mitte Februar nach unten verlassen hat, bewegt sich Apple in einer Korrektur, die durchaus bei dem noch offenen Kurs-Gap vom 31.07.2020 bei etwa 100 Dollar enden könnte.

