NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kursdruck am US-Anleihemarkt bleibt hoch. Im Gegenzug stiegen am Montag die Zinsen wieder an. Die Papiere mit zehnjähriger Laufzeit rentierten zuletzt mit 1,59 Prozent. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) sank um 0,35 Prozent auf 131,88 Punkte.

Zinsauftrieb kommt seit Wochen vom zunehmenden Konjunkturoptimismus. Hintergrund ist das billionenschwere Ausgabenpaket der US-Regierung, das mittlerweile den Senat passiert hat. In dieser Woche soll die Verabschiedung durch das Repräsentantenhaus erfolgen, was angesichts der dortigen Mehrheitsverhältnisse keine größeren Probleme bereiten sollte.

Das neue Konjunkturpaket gilt mit 1,9 Billionen US-Dollar als das zweitgrößte in der Geschichte der USA. Es wird nur von den Hilfszahlungen während der ersten Corona-Welle im vergangenen Jahr übertroffen.

Aufgrund des massiven fiskalischen Impulses warnen namhafte Ökonomen vor einer konjunkturellen Überhitzung mit Inflationsgefahren. An den Anleihemärkten steigen deshalb die Inflationsaufschläge, die Anleger fordern. Das treibt die Kapitalmarktzinsen vor allem in den langen Laufzeiten nach oben und lässt die Zinskurve steiler werden./bgf/jsl/jha/ajx