Bielefeld (ots) - Corona-Schnelltests für jeden BürgerAnkündigungsweltmeisterIngo Kalischek, DüsseldorfSeit Montag soll jeder Bürger in NRW pro Woche einen kostenlosen Schnelltest erhalten. Das war die Ansage der Politik. Eingehalten wurde sie bislang nicht, mal wieder. Im Tagesverlauf wurden Berichte laut, wonach weder Apotheken und Gesundheitsämter noch Testzentren genug Schnelltests zur Verfügung hatten. Bürger gingen leer aus.Beim Aufbau der Teststrategie sehen Kommunen das Land in der Pflicht, das den Bund - und der das Land. Da ist sie wieder, die schleppende deutsche Bürokratie - und das Zuschieben von Verantwortung. Erneut werden Ankündigungen nicht eingehalten, erneut beginnt ein Abschnitt in der Pandemie-Bekämpfung schleppend und frustrierend, erst das Impfen, jetzt das Testen.Der stellvertretende NRW-Ministerpräsident Joachim Stamp hat im Gespräch mit dieser Zeitung genau davor gewarnt: Dinge anzukündigen, die man nicht einhalten kann. Das sei ein wesentlicher Grund für die schlechte Stimmung im Land. Wenn man bedenkt, was Bürgern seit Monaten durch Grundrechts- und Freiheitseingriffen zugemutet wird, ist es mehr als unverständlich, warum immer wieder Hoffnungen geweckt werden, die sich dann vorerst als Luftnummern herausstellen. Wenn man schon ein Datum nennt, muss man auch dafür sorgen, dass man es einhält.