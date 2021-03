Credit Suisse Group (CSGN): Long-Setup nach dem Greensill-Fiasko? >>> Erinnerungen an Wirecard? <<<

Das Schweizer Bankhaus hat die Reißleine gezogen und steht chartechnisch gut da. Details im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at

Symbol: GSGN ISIN: CH0012138530

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Die Aktie der zweitgrößten Schweizer Bank konnte im Halbjahresverlauf etwas über 23 Prozent zulegen und orientierte sich meist an den gleitenden Durchschnitten. Nach dem jüngsten Pivot-Hoch gab es eine Bullenflagge zurück zum 20er-EMA.

Chart vom 09.03.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 124.18 USD





Meine Expertenmeinung zu CSGN

Meinung: Die Credit Suisse Group löst diverse Fonds auf die das Bankhaus zusammen mit Greensill Capital betrieben hatte. Es zieht damit einen Schlussstrich, weil es Anzeichen gibt, dass es dort undurchsichtige Kreislaufgeschäfte gegeben haben könnte und die Assets nicht mit den publizierten Werten übereinstimmten. Der Unterschied zu Wirecard ist, dass hier der Ausstieg rechtzeitig erfolgte. Zumindest charttechnisch ist kein Schaden erkennbar.

Mögliches Setup: Das Risiko bleibt natürlich, dass am Ende an der Credit Suisse trotzdem etwas kleben bleibt. Daher sollten wir den Stopp Loss eng setzen. Die nächsten Quartalszahlen kommen am 18. März, so dass der Trade eher kurzfristig konzipiert ist. Das genaue Setup gibt es im Alphatrader Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in CSGN.

Veröffentlichungsdatum: 08.03.2021

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

