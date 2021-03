Es ist in den vergangenen Monaten eher eine seltene Situation, dass die Technologiebörse Nasdaq deutlich im Minus liegt, der Dow Jones und der S&P 500 - Index aber deutlich im Plus. Die Berichtssaison war bislang insgesamt keineswegs ernüchternd. Aber es hat sich gerade in den Technologiewerten derart viel Optimismus angereichert, da fragen manche Investoren seit einiger Zeit nach den relativen Bewertungen. Zudem ähnelten bei einigen Werten die Charts einer Flugkurve von Silvesterraketen.Dass auch die Börse einmal ausatmen muss, hat etwas Beruhigendes. Denn alles andere wäre mehr als unverständlich, neues Konjunkturpaket hin, billiges Geld her.Zu den Werten, deren Korrektur derzeit genau am Markt verfolgt wird, gehören verständlicherweise jene, die bisher exorbitant gestiegen sind bzw. deren Wachstumsszenarien besonders überwältigend daherkommen.

Den vollständigen Artikel lesen ...