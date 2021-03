An den World Government Summit Dialogues, die am 9. und 10. März stattfinden, werden 21 Prognosen für die soziale, wirtschaftliche und politische Ordnung der Zukunft erarbeitet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210308005873/de/

The World Government Summit Dialogues convenes world leaders for two days of virtual sessions to forecast the future trends that will shape the world (Photo: AETOSWire)