Wien (pta032/08.03.2021/23:50) - Die BAWAG Group veröffentlichte heute den Geschäftsbericht bzw. Jahresfinanzbericht 2020. Dieser ist unter folgendem Link als Download verfügbar: https://www.bawaggroup.com/BAWAGGROUP/IR/DE/ Finanzergebnisse

Am 3. März 2021 hat die außerordentliche Hauptversammlung der BAWAG Group beschlossen, eine Dividende in Höhe von 0,4551 EUR je Aktie auszuschütten, welche unter österreichischem Steuerrecht als Einlagenrückzahlung klassifiziert ist. Der Ex-Dividendentag an der Wiener Börse ist der 10. März 2021. Nachweisstichtag für die Dividende ist der 11. März 2021 und Dividendenzahltag ist der 12. März 2021.

Auf Basis der jüngsten EZB-Empfehlung vom Dezember 2020 stellt die Ausschüttung in Höhe von 40 Mio. EUR das Maximum dar, welches die BAWAG Group ausschütten darf.

Wie zuvor bekannt gegeben, zog der Vorstand zum Jahresende 2020 460 Mio. EUR an Dividenden vom CET1-Kapital ab. Basierend auf der Dividendenpolitik der BAWAG Group von 50% Ausschüttungsquote des Nettogewinns, haben wir 372 Mio. EUR für die Jahre 2019 und 2020 vorgesehen. Darüber hinaus plant der Vorstand eine Sonderdividende in Höhe von 88 Mio. EUR für das Geschäftsjahr 2020 vorzuschlagen, um den vorgemerkten Dividendenbetrag für 2019 und 2020 von je 230 Mio. EUR in absoluten Beträgen gleich zu halten.

Nach der Auszahlung von 40 Mio. EUR, sind noch 420 Mio. EUR zur Ausschüttung vorgesehen.

Die ordentliche Hauptversammlung, die über die verbleibenden 420 Mio. EUR beschließen soll - all dies vorbehaltlich der entsprechenden Zustimmungen durch die Aktionäre und der Aufsichtsbehörden -, wird in der zweiten Jahreshälfte 2021 stattfinden.

Über die BAWAG Group

Die BAWAG Group AG ist die börsennotierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Wien, Österreich und betreut 2,3 Millionen Privat-, KMU- und Firmenkunden sowie Kunden des öffentlichen Sektors in Österreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden sowie anderen entwickelten Märkten. Der Konzern bietet unter diversen Marken und über unterschiedliche Vertriebswege ein breites Sortiment an Spar-, Zahlungs-verkehrs-, Kredit-, Leasing- und Veranlagungsprodukten sowie Bausparen und Versicherungen an. Die Bereitstellung von einfachen, transparenten und erstklassigen Produkten sowie Dienstleistungen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen, steht in allen Geschäftsbereichen im Zentrum ihrer Strategie.

Auf der Investor-Relations-Website der BAWAG Group https://www.bawaggroup.com/IR finden sich weite-re Informationen, darunter auch Finanz- und sonstige Informationen für Investoren.

