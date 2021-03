Die US-Einzelhandelskette Casey's General Stores Inc. (ISIN: US1475281036, NASDAQ: CASY) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 34 US-Cents je Aktie an ihre Anteilseigner ausschütten, wie am Montag berichtet wurde. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 17. Mai 2021 (Record date ist der 3. Mai 2021). Auf das Jahr hochgerechnet erhalten die Aktionäre 1,36 US-Dollar. Beim aktuellen Kursniveau von 202,21 US-Dollar ...

