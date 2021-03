Das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, das am 31.12.2020 endete beinhaltet einen Gewinn je Aktie von 0,730 CNY, wo im Vorjahresviertel noch ein EPS von 0,790 CNY je Aktie generiert wurde. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25,35 % auf 672 Mio. CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 536,1 Mio. CNY in den Büchern gestanden. Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 2,14 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,48 CNY je Aktie generiert.



Auf der Umsatzseite standen 2,44 Mrd. CNY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2,08 Mrd. CNY umgesetzt. Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 2,16 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 2,40 Mrd. CNY festgelegt.



