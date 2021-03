Basel (awp) - Dufry hat im vergangenen Jahr stark unter der Coronakrise gelitten. Wegen dem Einbruch des weltweiten Reisverkehrs herrschte in den Dutyfree-Läden zumeist gähnende Leere. Die Verkäufe des Airport-Retailers brachen in der Folge um rund 70 Prozent ein und unter dem Strich resultierte ein Verlust in Milliardenhöhe. Im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...