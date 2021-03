Mit einer staatlichen Intervention beendete Peking den Sell-off am heimischen Aktienmarkt. Staatliche Fonds schritten im heutigen Handel ein, um den Verkaufsdruck abzufangen. Der CSI 300 Index notierte -3,2 % tiefer, als die Käufe begannen. Darauf begannen sich alle wichtigen Benchmarks in der Region zu fangen. Die Futures signalisieren entsprechend heute früh vor Eröffnung der europäischen Vorbörse einen neuen Optimismus. Der DAX-Future pausiert nach dem gestrigen Run zwar bei 14.379 Punkten, aber der S&P 500 Future wird 0,52 % höher bei 3.839 Punkten gesehen und der Nasdaq-Future notiert bei 12.381 Punkten (+0,69 %).Anzeige:Frankfurt witterte am Montag seine Chance und brach aus. Der DAX konnte seine alten Höchststände erreichen und sogar überwinden, was dann in der Folge für starke Käufe am Terminmarkt sorgte, die den Blue Chip Index um 3,31 % auf 14.380,91 Punkte hoben. Der DAX scheint damit aus seinem Dornröschenschlaf erwacht zu sein. Angeführt wurde die Benchmark dabei von der Deutschen Post (DE0005552004), die um 6,48 % auf 43,36 Euro stieg und von Linde (IE00BZ12WP82), die um 6,40 % auf 216,20 Euro kletterte. Die Deutsche Post legt heute den Geschäftsbericht für 2020 vor.

