CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 10.03.2021:Das Instrument UQ2T LU0342689832 AGIF-GL.AGRIC.TRDS CT EO INVESTMENT_FUND wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.03.2021 und ex Kapitalmassnahme am 10.03.2021The instrument UQ2T LU0342689832 AGIF-GL.AGRIC.TRDS CT EO INVESTMENT_FUND is traded cum capital adjustment on 09.03.2021 and ex capital adjustment on 10.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 10.03.2021:Das Instrument 0B2 AT0000BAWAG2 BAWAG GROUP AG EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.03.2021 und ex Kapitalmassnahme am 10.03.2021The instrument 0B2 AT0000BAWAG2 BAWAG GROUP AG EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.03.2021 and ex capital adjustment on 10.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 09.03.2021:Das Instrument 4VC KYG2116C1033 CN DRED.ENVIR.PRO.H.HD-10 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 09.03.2021The instrument 4VC KYG2116C1033 CN DRED.ENVIR.PRO.H.HD-10 EQUITY is traded ex capital adjustment on 09.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 10.03.2021:Das Instrument SNO HK0083000502 SINO LD CO. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.03.2021 und ex Kapitalmassnahme am 10.03.2021The instrument SNO HK0083000502 SINO LD CO. EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.03.2021 and ex capital adjustment on 10.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 09.03.2021:Das Instrument US89366M3007 TRANSENTERIX INC. DL-,001 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 09.03.2021The instrument US89366M3007 TRANSENTERIX INC. DL-,001 EQUITY is traded ex capital adjustment on 09.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 09.03.2021:Das Instrument GB00BMSKPJ95 AA PLC LS -,001 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 09.03.2021The instrument GB00BMSKPJ95 AA PLC LS -,001 EQUITY is traded ex capital adjustment on 09.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 10.03.2021:Das Instrument LGU AU0000005159 JUPITER MINES LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.03.2021 und ex Kapitalmassnahme am 10.03.2021The instrument LGU AU0000005159 JUPITER MINES LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.03.2021 and ex capital adjustment on 10.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 09.03.2021:Das Instrument CA69776P2008 PAN ANDEAN MINERALS EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 09.03.2021The instrument CA69776P2008 PAN ANDEAN MINERALS EQUITY is traded ex capital adjustment on 09.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 09.03.2021:Das Instrument AU000000NTM1 NTM GOLD LTD. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 09.03.2021The instrument AU000000NTM1 NTM GOLD LTD. EQUITY is traded ex capital adjustment on 09.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 10.03.2021:Das Instrument APGN IE00BXC8D038 APPLEGREEN PLC EO-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.03.2021 und ex Kapitalmassnahme am 10.03.2021The instrument APGN IE00BXC8D038 APPLEGREEN PLC EO-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.03.2021 and ex capital adjustment on 10.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 09.03.2021:Das Instrument GB00BGFBB958 OXFORD IMMUNO.GLOB.DL-001 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 09.03.2021The instrument GB00BGFBB958 OXFORD IMMUNO.GLOB.DL-001 EQUITY is traded ex capital adjustment on 09.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 09.03.2021:Das Instrument 5HR VGG7060R1139 PHOENIX COPPER LTD. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 09.03.2021The instrument 5HR VGG7060R1139 PHOENIX COPPER LTD. EQUITY is traded ex capital adjustment on 09.03.2021