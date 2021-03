Hamburg (ots) - Der Marktführer für Online-Krankschreibungen AU-Schein.de bietet erstmals in Deutschland Online Arzt-Atteste auch bei krankem Kind.Das erleichtert Eltern die häusliche Betreuung und vermeidet Infektionen in Arztpraxen, Schulen sowie KiTas.Um eine solche sog. "Ärztliche Bescheinigung für den Bezug von Kinderkrankengeld" ("Kind-AU") online zu erhalten, beantworten die Eltern des kranken Kindes auf www.AU-Schein.de (http://www.au-schein.de) jederzeit ohne Registrierung einen smarten Online-Fragebogen. Dann wählen sie einen der registrierten Kassenärzte aus, welcher ihnen nach einem Telefonat oder Videochat während seiner nächsten Telemedizin-Sprechstunde ohne Terminvereinbarung die Kind-AU als PDF-Datei zusendet.Jens Spahn hatte im Januar wegen der Pandemie die Anzahl der bezahlten Fehltage aufgrund einer Kind-AU verdoppelt - auch bei möglichem Homeoffice."Damit Schulen und Kindergärten nicht wieder schließen, muss jedes Kind auch bei leichter Erkältung zuhause bleiben, da die Symptome von COVID-19 fast identisch sind. Alle betreuenden Eltern erhalten die für das Krankengeld nötige ärztliche Bescheinigung dank AU-Schein.de nun endlich auch online ohne Arztbesuch." so Gründer und CEO Dr. jur. Can Ansay (Pressefoto https://bit.ly/376DjnT).AU-Schein.de hat seinen Telemedizin-Service zudem nun ausgeweitet auf Krankschreibungen für alle geeigneten Kurzzeit-Erkrankungen, Überweisungsscheine und kostenlose Videosprechstunden mit Ärzten. Das virale Video eines Users über AU-Schein.de haben seit Freitag über 1,7 Millionen TikTok-User gesehen (https://vm.tiktok.com/ZMeMm3Sfd/).Über die Dr. Ansay AU-Schein GmbH:Die Dr. Ansay AU-Schein GmbH startete im Dezember 2018 über www.AU-Schein.de (http://www.au-schein.de) mit dem Angebot von Online-Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ("AU") bei Erkältung und erweiterte den Service 2021 auf alle weiteren geeigneten Kurzzeit-Erkrankungen. 2020 startete zudem das Portal www.AppsAufRezept.com (http://www.appsaufrezept.com) mit monatlich über 1.000 ausgestellten Online-Rezepten für Digitale Gesundheitsanwendungen ("DiGA"). Der Service basiert auf smarten Fragebögen zu Symptomen und persönlichen Risikofaktoren. Nach entsprechender Ferndiagnose durch Ärzte erfolgt die Zustellung der Dokumente sowohl als PDF mit 2-Faktor-Authentisierung als auch optional per Post. Bislang wurden mehr als 100.000 Tele-AUs ausgestellt ohne jegliche gemeldete Fehldiagnose.Pressekontakt:Frau T. WongsaisitDr. Ansay AU-Schein GmbHHartungstr. 1420146 HamburgE-Mail: presse@au-schein.deTel.: +49 40 445589Original-Content von: Dr. Ansay AU-Schein GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135847/4858620